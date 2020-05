Tenet estrenará su próximo tráiler en Fortnite

La industria del cine está totalmente suspendida, sin embargo, tendremos muchas grandes películas por ver cuando todo regrese a la normalidad. Una de ella es Tenet, el nuevo largometraje del aclamado director Christopher Nolan. Si tú, al igual que muchos otros cinéfilos, ya no puedes esperar por la llegada de esta próxima cinta, entonces te tenemos buenas noticias, puesto que hoy mismo podrás disfrutar de su nuevo tráiler a través de Fortnite.

Sí, leíste bien, Fortnite. El popular battle royale de Epic Games así lo ha confirmado a través de su Twitter y acá te decimos a qué hora lo podrás ver:

Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere!

Catch the latest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET.

ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U

— Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020