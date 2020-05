Éstos son los juegos de Fire Emblem más populares entre los japoneses

La franquicia de Fire Emblem celebró su aniversario número 30 en abril y para honrar a esta saga, la publicación japonesa Famitsu llevó a cabo una encuesta dirigida a sus lectores para que nos digan cuál es su juego favorito de esta aclamada serie de estrategia.

Japón, por supuesto, recibió múltiples entregas de la franquicia que jamás llegaron a Occidente, por ejemplo, The Blazing Blade no llegó a nuestras manos hasta 2003 en el Game Boy Advance, por lo que algunos juegos en el top 5 podrían resultar un tanto desconocidos a menos que seas un verdadero fan de Fire Emblem. Acá te compartimos dicha lista:

As part of its 30th Anniversary Fire Emblem feature, Famitsu ran a survey asking people what their favorite Fire Emblem game was. The results are as follows.

1) Genealogy of the Holy War

2) Three Houses

3) Awakening

4) The Blazing Blade

5) Mystery of the Emblem pic.twitter.com/ybf4TuWLTi

— HDKirin (@HDKirin) May 20, 2020