Sea of Thieves ya tiene fecha de lanzamiento en Steam

A inicios del mes pasado, Microsoft y Rare anunciaron la llegada de Sea of Thieves a Steam, sin embargo, nos dejaron sin una fecha de lanzamiento concreta, hasta hoy. Por medio de un increíble tráiler, ambas compañías han confirmado que a partir del 3 de junio los usuarios de Steam ya podrán agregar este título a su biblioteca.

A través de Twitter, la cuenta oficial del juego nos compartió la noticia acompañada de este genial avance:

Whether it’s with a friendly wave of your hook or a cordial cannonball barrage, get ready to welcome countless fresh crews and new legends – Sea of Thieves is coming to Steam on June 3rd! pic.twitter.com/kL0cxm1Qt4

— SeaOfThieves (@SeaOfThieves) May 21, 2020