Phil Spencer pide disculpas por el aumento de Xbox Live Gold

El pasado 22 de enero, los usuarios de Xbox experimentaron una montaña rusa de emociones. El día comenzó con la noticia de que el servicio de Live Gold subiría de precio en Estados Unidos y otras regiones, de esta forma los jugadores tendrían que pagar $120 dólares por un año a esta plataforma. Afortunadamente, horas después esta idea desechada y las cosas volvieron a la normalidad. Ahora, ante la confusión y disgusto, Phil Spencer, jefe de Xbox ha emitido un comunicado al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, Spencer compartió un mensaje en donde se disculpa por el malentendido y todos los inconvenientes que esto le provocó a los usuarios. Esto fue lo que se comentó:

Apologies for all the angst and emotion this caused today for our customers. As always, we appreciate the feedback. This is a good learning opportunity for us and we will learn from it.

