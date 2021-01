Resident Evil Remake y Gears 5 llegan a Xbox Games With Gold en febrero

Pese a que aún le restan un par de días a enero, parece que Xbox ya quiere que sea febrero, y considerando los juegos que llegarán a Games With Gold el próximo mes, no los podemos culpar.

Normalmente tenemos a nuestra disposición cuatro títulos, dos de Xbox One, uno de 360 y otro del Xbox original. Aunque en esta ocasión aún no tenemos un representante del Series X|S, sí contamos con cinco títulos, en donde destacan la remasterización del remake del primer Resident Evil y Gears 5.

Conoce la lista completa a continuación:

–Gears 5 – Xbox One: disponible del 1 al 28 de febrero.

–Resident Evil – Xbox One: disponible del 1 al 28 de febrero.

–Dandara: Trials of Fear Edition – Xbox One: disponible del 16 de febrero al 15 de marzo.

–Indiana Jones and the Emperor’s Tomb – Xbox: disponible del 1 al 15 de febrero.

–Lost Planet 2 – Xbox 360: disponible del 16 al 28 de febrero.

Sin duda alguna, una gran oferta de juegos. Todos estos títulos se pueden disfrutar en Xbox One y Series X|S gracias a la retrocompatibilidad. Recuerden que los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate también tienen acceso a los juegos de Games With Gold. En temas relacionados, Microsoft Flight Simulator podría llegar a Xbox One, revela Asobo Studio. De igual forma, Fall Guys no llegará a Xbox Game Pass.

Vía: Xbox