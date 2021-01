¿Microsoft Flight Simulator podría llegar a Xbox One? Asobo Studio responde

Microsoft Flight Simulator es uno de los juegos más impresionantes en PC. Afortunadamente, los usuarios de Xbox Series X|S también tendrán la oportunidad de disfrutar de este título, aunque todavía no sabemos exactamente cuándo sucederá esto. Sin embargo ¿acaso los jugadores de Xbox One también tendrán la oportunidad de surcar los cielos?

Aunque en el anuncio para consolas que se dio el año pasado, parecía que Microsoft Flight Simulator no iba a estar disponible en Xbox One, Jorg Neumann, el director editorial de este título, no descarta la posibilidad de ver al demandante título en la plataforma de previa generación. Esto fue lo que comentó en una entrevista con Eurogamer:

“Obviamente, la memoria es importante. Ciertamente, para jugar con los ajustes en Ultra necesitas un gran PC – y bueno, eso supone mucha, mucha más memoria de la que tenías en una Xbox One. Así que todo supone un viaje, como muchas otras cosas. Primero vamos a terminar las versiones de Xbox Series X y S, y ya entonces miraremos más allá de ellas. Nunca cerramos puertas, y existen otras opciones, aunque todavía es un poco pronto para hablar de ellas”.

Como pudieron ver, Neumann no solo no descarta la posibilidad de ver a Microsoft Flight Simulator en Xbox One, sino que hace referencia a otras plataformas, como xCloud. Considerado las altas especificaciones que necesita este simulador, es probable que una versión que hace uso de la nube sea una mayor posibilidad. Por lo mientras, este título llegará a Xbox Series X|S en el verano de este año.

Vía: Eurogamer