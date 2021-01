El creador de Captain Falcon, Tingle y Fox McCloud se ha retirado de Nintendo

Después de 32 años trabajando con Nintendo, Takaya Imamura, artista responsable de crear a personajes como Captain Falcon, Fox McCloud y encargado de darle una identidad visual a The Legend of Zelda: Majora’s Mask, se ha retirado, y ya no trabajará con la Gran N.

Por medio de su perfil oficial de Facebook, Imamura compartió una selfie a las afueras de las oficinas de Nintendo, y emitió el siguiente mensaje:

“Este es mi último día para ir a trabajar. Me tomé una selfie con la oficina vacía. Supongo que ya no volveré aquí. Como era de esperar, lo echaré de menos”.

Imamura comenzó a trabajar en Nintendo en 1989 como un diseñador gráfico. Su primer gran trabajo llegó con F-Zero, en donde se encargó del diseño de Captain Falcon. De igual forma, creó a Fox McCloud tomando como inspiración a Shigeru Miyamoto. Sin embargo, su trabajo más recordado es, probablemente, el de Majora’s Mask, en donde le dio vida a personajes como Tingle y a Majora. Por último, también fue el encargado de supervisar las últimas dos entregas de Super Smash Bros.

Por el momento se desconoce cuál será el siguiente paso en la vida laboral de Imamura. Considerado que el director de Dead or Alive y Ninja Gaiden recientemente abrió un nuevo estudio, es posible que este diseñador se una a esta compañía.

Vía: Kotaku