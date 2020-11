Phil Spencer habla sobre el DualSense y su importancia en la industria

Uno de los apartados más interesantes del PS5, es el DualSense. Este control ha cautivado a todos los usuarios de la consola gracias a la retroalimentación háptica, triggers adaptativos y mucho más. Ahora, parece que no solo el público está impresionando con esta tecnología, ya que Phil Spencer, jefe de Xbox, recientemente habló sobre este accesorio y la innovación que representa para la industria.

En una reciente entrevista con The Verge, Spencer habló sobre el control del PS5, como representa una gran paso en el medio, y ha mencionado estar al tanto del desempeño del DualSense en un futuro. Esto fue lo que comentó:

“Yo aplaudo lo que ellos han hecho con el control. No por… Bueno, no debería decir que no sea por los detalles específicos del control, sino por más que solamente las características del control. Pienso que todos en la industria deberíamos aprender los unos de los otros y de las innovaciones que cada uno impulsamos, ya sea la distribución de modelos de negocio como Game Pass, o la tecnología en los controles, como el Wii en su día, que claramente tuvo su influencia cuando nosotros creamos Kinect y Sony lanzó los Move.

Pienso que todas estas innovaciones son cosas a las que todos deberíamos de prestar atención, aprender de ellas y desarrollarlas, y decir ‘ok, ¿Qué es lo que de verdad va a triunfar y convertirse en una pieza común de una plataforma, que los desarrolladores y jugadores van a esperar ver?’ O, ‘¿Qué supone un mayor avance para un escenario concreto, en una pieza de hardware específica?’ Nosotros tratamos de estar muy atentos a esas cosas. Para cualquier tecnología, ya sea un control, o la realidad virtual, o cualquier otra cosa”.