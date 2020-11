Monster Hunter World: Iceborne tendrá un crossover con la película de Monster Hunter

Como sabrán, la película de Monster Hunter se estrenará el próximo mes. Para celebrar este lanzamiento, Monster Hunter World: Iceborne contará con un par de eventos especiales, en donde podremos tomar el control de Natalie Artemis, la protagonista de esta cinta.

Este crossover entre Monster Hunter World: Iceborne y Monster Hunter la película, comenzará el próximo 3 de diciembre, y estará disponible hasta el 2 de diciembre de 2021. En total, tendrás la oportunidad de embarcarte en dos eventos diferentes, ambos protagonizados por Artemis, la cual cuenta con la voz de Milla Jovovich.

En el primer evento, conocido como The New World, podrás enfrentarte al Black Diablos. Después, en To Our World, tendrás que pelear contra Rathalos. Al completar ambos retos, recibirás una serie de armaduras y armas que serán de gran ayuda en tu aventura.

En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de la película de Monster Hunter aquí. De igual forma, la cinta ha cambiado de fecha, y aquí te decimos cuándo se estrenará.

Vía: Capcom