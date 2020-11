Phil Spencer podría renunciar a la industria de los videojuegos por una razón

Phil Spencer, jefe de Xbox, es feliz en la industria de los videojuegos. Sin embargo, en una reciente entrevista con The Verge, el directivo ha revelado que la toxicidad en la comunidad es uno de los factores que lo harían despedirse de este medio para siempre.

Durante su plática con el medio, Spencer fue cuestionado sobre la gente que compra una nueva consola durante su día de lanzamiento, solo para romperla frente a cientos de personas, ya sea en una fila o, en el caso particular de 2020, para un video.

“Para ser honesto, amo la industria en la que estoy. Este es el trabajo que amo. Mi esposa me dirá que es el único trabajo para el que estoy calificado, pero este es definitivamente el trabajo que amo. Pero ese tribalismo en la industria, si hay algo que alguna vez me sacaría de la industria, es de eso.

Nunca voy a votar en contra de un equipo creativo o voy a estar feliz por el mal desempeño de un producto competitivo. No está en mí. En realidad, no creo que nos ayude a largo plazo en la industria.

Pero especialmente en el espacio de la consola, hay como un núcleo que, creo, lo ha llevado a un nivel destructivo de, ‘Realmente quiero que eso falle para que lo que compré tenga éxito’. Lo digo por ambos lados. No estoy diciendo que todo el mundo esté aplastando a Xbox, y todos los que aman Xbox siempre estén completamente interesados ​​en todas las cosas de PlayStation. Ya he dicho antes que lo encuentro de mal gusto, pero tal vez sea demasiado ligero. Realmente lo desprecio. No creo que tengamos que ver fracasar a otros para que podamos alcanzar las metas. Eso no es una especie de “kumbaya”. De hecho, es real. Estamos en el negocio del entretenimiento. El mayor competidor que tenemos es la apatía por los productos, servicios [y los] juegos que creamos”.