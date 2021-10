PETA ataca a Far Cry 6 por sus peleas de gallos

Far Cry es una serie que no es extraña a las controversias, y la nueva entrega no es la excepción. Aunque la revolución que se vive en Yara cuenta con una serie de decisiones y eventos que pueden ser considerados fuertes para el público, ha sido un minijuego protagonizado por gallos el que ha llamado la atención de PETA, organización encargada de proteger a los animales.

En Far Cry 6 hay un minijuego en donde puedes tomar el control de un gallo, y pelear al estilo Street Fighter o Mortal Kombat. De esta forma, PETA le ha pedido a Ubisoft que remueva este segmento del juego, ya que glorifica al maltrato animal. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Convertir un horrible y sangriento evento como lo son las peleas de gallos en un videojuego tipo Mortal Kombat no es de ninguna manera una innovación, puesto que la sociedad de hoy día está en contra de obligar a los animales a pelear hasta la muerte. A los gallos que utilizan en estos terribles eventos les colocan navajas afiladas que les hacen trizas la carne y los huesos, dejándolos con heridas fatales y agonizantes. PETA Latino insta a Ubisoft a que reemplace este reprobable minijuego con uno que no glorifique la crueldad”.

Glorificar este deporte de sangre está MUY LEJOS de ser entretenimiento. A gallos reales en las peleas les colocan navajas afiladas que arrancan CARNE Y HUESO, provocando heridas fatales y agonizantes. ¡Insistimos a @Ubisoft a que reemplaze el horrible mini juego, #FarCry6! pic.twitter.com/rHTobisN70 — PETA Latino (@PETA_Latino) October 7, 2021

Actualmente no hay una respuesta por parte de Ubisoft, y considerando que las peticiones de PETA usualmente no pasan más allá de un comunicado de este estilo, es muy probable que la compañía francesa simplemente evite realizar un comentario y deje este minijuego intacto. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Far Cry 6 aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay de este título.

Nota del Editor:

Las peleas de gallo reales sí son algo que se deben de detener. Sin embargo, estamos hablando de un videojuego, el cual hace un buen trabajo al representar parte de la cultura de América Latina y, nos guste o no, las peleas de gallo son algo que se ha visto en el pasado. De igual forma, Far Cry 6 trata a este minijuego como algo ridículo, ya que hay supermovimientos, y todo está construido como si fuera Street Fighter o Tekken.

Vía: PETA