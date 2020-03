Pese al coronavirus, The Batman continuará con su rodaje

Debido al brote del coronavirus en todo el mundo, muchos estudios han decidido pausar la producción en algunos de sus grandes proyectos. Pero parece ser que las películas más anticipadas de Warner Bros, entre ellas The Batman, continuarán como si nada.

Justin Kroll, notorio periodista de Variety, compartió por medio de Twitter lo siguiente:

Source close to WB saying BATMAN, MATRIX and KING RICHARD shoots will continue. SQUAD, LITTLE THINGS and REMINISCE are all in post, BLACK ADAM doesn’t start till august, AQUAMAN in 2021

— Justin Kroll (@krolljvar) March 13, 2020