RUMOR: Sledgehammer Games lanzará un Call of Duty gratuito el siguiente año

De acuerdo con un nuevo reporte, Activision y Sledgehammer Games están trabajando en una entrega gratuita de Call of Duty que debutará el siguiente año para el PS4, Xbox One y PC, así como presuntamente el PS5 y Xbox Series X. Dicho reporte viene por parte de The Gaming Revolution, un confiable filtrador de noticias sobre la franquicia desde hace varios años.

Desafortunadamente, The Gaming Revolution no compartió más detalles al respecto, que hasta el momento, no ha sido corroborado de ninguna manera significativa. Aunque sabemos que ya se está trabajando en otro Call of Duty para 2020, es muy probable que este nuevo sea otra versión totalmente diferente, similar a Call of Duty Warzone.

Por supuesto, esta información debería ser tomada con reserva. Aunque The Gaming Revolution ha demostrado ser una fuente confiable anteriormente, incluso si esta información resultara ser cierta, hay muchas cosas que están sujetas a cambio. No nos olvidemos que Sledgehammer Games originalmente iba a desarrollar el Call of Duty para este año, aunque la batuta ahora ha sido pasada a Treyarch, quienes supuestamente están haciendo Call of Duty: Black Ops 5.

