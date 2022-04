Parece que Nintendo reimprimió múltiples cartuchos del 3DS

El Nintendo 3DS fue descontinuado oficialmente en septiembre de 2020, sin embargo, para muchos usuarios ésta sigue siendo una de sus consolas favoritas. Tristemente, adquirir nuevo software para esta plataforma se ha vuelto más difícil estos últimos años, aunque parece que la Gran N ha estado reimprimiendo varios de sus cartuchos, especialmente aquellos que son más difíciles de conseguir.

Varios usuarios en internet se dieron cuenta de que algunos juegos del 3DS ahora cuentan con una caja y un empaquetado diferente al ya conocido, como podrás apreciar en las siguientes imágenes:

De momento, parece ser que esto únicamente ha estado sucediendo en tiendas europeas y algunos de los juegos que han recibido este tratamiento son los siguientes:

– Dragon Quests VII y VIII

– Fire Emblem Awakening

– Bravely Default

– Majora’s Mask 3D

– Devil Survivor 2

– Stella Glow

– Kirby: Planet Robobot

– Luigi’s Mansion Remake(?)

Por otra parte, algunas tiendas en los Estados Unidos han confirmado que, hasta donde ellos saben, la producción de juegos del 3DS ya llegó a su fin desde hace tiempo y la Gran N no tiene intenciones de reimprimir más copias.

3DS RESTOCKS!

3ds physical cartridges are done! No more cartridges will be produced from Nintendo 😥 But this is where indie stores like #Videogamesnewyork step in to keep the systems alive FOREVERRRRRRRR! We are stocking up on all games form the last reprints. @GameHistoryOrg pic.twitter.com/yB7O9vtkhQ

— Videogamesnewyork | Open 10-8 Daily Masks Required (@VideoGamesNYC) March 17, 2022