El remaster de Chrono Cross es víctima de review bombing

Tras haber sido anunciado en el último State of Play, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ya se encuentra disponible a partir de hoy para todas las plataformas actuales. La nueva remasterización de Square Enix tuvo una recepción un tanto mixta entre la crítica profesional, pero los fans ya la están haciendo pedazos con la práctica del review bombing.

En Steam, The Radical Dreamers Edition cuenta con una calificación ‘Mixta’ con un 42% de las críticas siendo positivas, a comparación de los sietes, ochos, y hasta nueves que ha recibido por parte de los medios especializados.

Basta con leer algunas de estas críticas para entender el por qué no están contentos los fans. Particularmente, se debe al tema gráfico, así como a los problemas de framerate y en general, el mal trabajo de remasterización que se hizo por parte de Square Enix.

Esto también lo vimos con el remaster de Final Fantasy VIII en su momento, que también fue víctima del review bombing aunque actualmente ya logró recuperarse un poco dentro de la plataforma de Valve, al menos.

Y no olvides que aquí en Atomix ya está disponible nuestra reseña de The Radical Dreamers Edition.

Via: Steam