Parece que New Pokémon Snap tampoco se salvó del infame review bombing

Apenas hace unas horas, te informamos sobre el insufrible review bombing que Returnal está atravesando en sitios como Metacritic y Opencritic. Usuarios que, por la razón que ustedes quieran, se dedican a calificar negativa e injustamente al título y como consecuencia, lastiman la Puntuación de Usuario. Ahora, algo similar está ocurriendo con New Pokémon Snap, quien ya tiene calificaciones muy bajas en estos sitios.

Mientras que la calificación de New Pokémon Snap por parte de la crítica es en promedio de 80, los usuarios le están dando calificaciones de 4/10 o algunos incluso le dan 0/10, la gran mayoría de ellas injustificadas. Actualmente, el juego tiene una calificación de 7.1 en Metacritic con poco menos de 200 puntuaciones.

El caso tal vez no sea tan grave como lo sucedido con The Last of Us Part II que tenía una puntuación de usuario de 1.5 a comparación del 90+ que le dieron los medios, pero New Pokémon Snap tampoco se merece este odio. A mediados del año pasado, Metacritic anunció medidas para prevenir el review bombing, aunque parecen no haber sido suficientes.

Fuente: Metacritic