Es oficial. Metacritic ha implementado medidas para prevenir el review bombing

El review bombing se ha convertido en un problema para la comunidad durante los últimos meses. Afortunadamente, Metacritic por fin ha implementado una medida en contra de estas acciones. Como recordarán, a inicios de mes surgieron reportes sobre un periodo de espera para las reseñas de usuarios, y el sitio ya ha confirmado que esto es un hecho.

En un comunicado para Kotaku, Metacritic ha confirmado que cualquier juego ahora tiene un periodo de espera de 36 horas para que el público en general logre compartir sus opiniones sobre cierto juego. Esto fue lo que comentó un representante:

“Recientemente implementamos el período de espera de 36 horas para todas las reseñas de los usuarios en nuestra sección de juegos para garantizar que nuestros jugadores tengan tiempo de experimentar estos títulos antes de escribir sus reseñas. Este nuevo período de espera para las revisiones de los usuarios se ha implementado en la sección Juegos de Metacritic y se basó en investigaciones con datos y con el aporte de críticos y expertos de la industria”.

Al final del día, el review bombing no ha demostrado tener un gran impacto en las ventas de juegos. Casos como The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons, dos de los títulos más exitosos de 2020, han dejado esto en claro. Sin embargo, el tiempo extra le ofrece a las personas el espacio necesario para realmente experimentar cierta obra por su propia cuenta, así como desalentar el review bombing.

En temas relacionados, The Last of Us Part II ya tiene cerca de 60 mil reseñas positivas en Metacritic. De igual forma, el título de Naughty Dog se ha convertido en el tercer juego más exitoso de 2020 en Estados Unidos.

Vía: Kotaku