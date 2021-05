Documento filtrado revela la verdadera opinión de Xbox sobre The Last of Us Part II

Las compañías llevando a cabo reseñas internas de los productos de la competencia todo el tiempo, pero rara vez sabemos de ellas y mucho menos las alcanzamos a leer. La disputa legal entre Apple y Epic Games ha revelado todo tipo de secretos, como esta reseña de The Last of Us Part II por parte de Microsoft. Varios escritores de Xbox fueron los responsables por redactarla y no dice muy buenas cosas al respecto.

Generalmente, los empleados de Xbox disfrutaron del juego, describiéndolo como el tipo de experiencia que los desarrolladores de juegos single-player “deberían aspirar en cuanto al diálogo de personajes, presentación y actuación de voz”. Sin embargo, fueron extremadamente críticos respecto al combate:

“Naughty Dog todavía no puede hacer un combate decente en cualquiera de sus juegos, y esta no es la excepción. Por suerte encaja con el tema del juego y obliga al jugador a utilizar sigilo en casi todos los escenarios.”

Esta reseña también presenta quejas respecto al sistema para cambiar de armas, antes de concluir con las palabras “no todos los equipos tienen el talento o dinero para producir un juego de este calibre”. Fuera de esto, la gente de Xbox parece haber disfrutado realmente la nueva entrega de Naughty Dog.

