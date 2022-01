NVIDIA ha presentado oficialmente la RTX 3050

Aunque la pandemia una vez más evitó que una edición del CES se llevara a cabo de forma presencial, el día de hoy tuvimos una presentación especial por parte de NVIDIA en el marco de este evento tecnológico. Es así que la compañía reconocida por sus tarjetas gráficas reveló un futuro bastante prometedor lleno de diferentes productos para todo tipo de consumidor.

Para comenzar, NVIDIA anunció la RTX 3050. Este modelo es la primera GPU de escritorio de clase 50 que alimenta los últimos juegos con trazado de rayos a más de 60fps, e incluye núcleos RT de segunda generación, así como núcleos Tensor de tercera generación para DLSS y AI. Este modelo viene con 8GB de memoria GDDR6, y tiene un precio de $249 dólares, y estará disponible el 27 de enero a través de los socios mundiales de NVIDIA.

Junto a esto, se revelaron más de 160 laptop gaming y Studios, las cuales toman como base la arquitectura NVIDIA Ampere, con núcleos RT de segunda generación para trazado de rayos y núcleos Tensor de tercera generación para DLSS e IA, creando los más delgados, livianos y más potentes laptops de todos los tiempos. Estas laptops ofrecen una amplia gama de factores de forma, como pantallas duales, caballetes, convertibles y pantallas de 14 pulgadas, muchas pantallas deportivas G-SYNC y 1440p.

Aquí destacan dos modelos en particular. Para comenzar, se reveló una laptop gaming con una GeForce RTX 3080 Ti. Con 16 GB de GDDR6, la RTX 3080 Ti ofrece un rendimiento más alto que la NVIDIA TITAN RTX de escritorio. El precio de estos productos es de $2,499 dólares.

Junto a esto, también se anunció una nueva GeForce RTX 3070 Ti, la cual es hasta un 70% más rápida que las laptops RTX 2070 SUPER y puede entregar 100fps a una resolución de 1440p. Las laptops RTX 3070 Ti tiene un precio de $1,499 dólares.

Por otro lado, la plataforma de Studio se ha expandido sustancialmente. Uno de los puntos más llamativos es NVIDIA Canvas, una aplicación de pintura que utiliza IA para generar imágenes de paisajes a partir de simples pinceladas. Esta fue creada a partir de la investigación GauGAN2 de NVIDIA. La aplicación produce imágenes con una resolución 4 veces mayor que en el pasado, con cinco elementos adicionales como flores y arbustos. Esta nueva versión de Canvas se puede descargar gratis aquí.

Junto a Canvas, NVIDIA Studio ha agregado a NVIDIA Omniverse, el cual está disponible sin costo para millones de creadores individuales con GPUs GeForce RTX y NVIDIA RTX. La colaboración de diseño 3D en tiempo real y la plataforma de simulación del mundo virtual de NVIDIA permite a los artistas, diseñadores y creadores conectarse y colaborar en aplicaciones de diseño líderes desde su laptop o estación de trabajo con tecnología RTX. La característica más llamativa es Omniverse Nucleus Cloud, la cual permite compartir de forma sencilla “con un clic para colaborar” escenas de Omniverse 3D. Los artistas pueden colaborar en tiempo real desde el otro lado de la sala o desde el mundo sin transferir conjuntos de datos masivos.

De igual forma, se anunciaron 10 nuevos juegos con soporte para RTX, los cuales utilizan el trazado de rayos acelerado por GPU, las tecnologías de juego NVIDIA DLSS y NVIDIA Reflex para proporcionar altos niveles de realismo. Aquí encontramos The Day Before, Escape from Tarkov, Rainbow Six Extraction, iRacing, God of War, y más.

Por último, GeForce Now, la plataforma de streaming de NVIDIA, tiene una asociación con Electronic Arts, trayendo Battlefield 4 y Battlefield V a este servicio a partir del día de hoy. En temas relacionados, Samsung anunció nuevas pantallas con soporte para GeForce Now de NVIDIA.

Nota del Editor:

Una vez más, NVIDIA ha demostrado que su papel en la industria de PC es importante. No solo todos sus avances en apartados como Studios y las laptops son necesarios para que este tipo de tecnologías sean más accesibles, sino que la llegada de un nuevo modelo de la RTX es fundamental en estos momentos.

Vía: NVIDIA