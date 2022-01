En 2016 llegó al mercado Stardew Valley, el cual posicionó a Eric Barone, el desarrollador principal, como una de las mentes independientes más prometedoras del medio. Cinco años después, en otoño de 2021, Barone reveló Haunted Chocolatier, su siguiente gran juego. De esta forma, y para celebrar el inicio de 2022, el desarrollador compartió un mensaje para los fans, así como un par de imágenes de este título.

Si bien aún no tenemos una fecha de lanzamiento para Haunted Chocolatier, Barone asegura que a lo largo de 2022 tendremos más información sobre este título. Esto fue lo que comentó en su mensaje de Twitter:

Happy new year to all! I hope you all have a very positive 2022. Here's a couple of small images from Haunted Chocolatier. There will be plenty more to come this new year! pic.twitter.com/GiBWnOjxdM

— ConcernedApe (@ConcernedApe) January 1, 2022