Stardew Valley ya es considerado oficialmente un eSport

Sonará como algo bastante extraño, pero Eric Barone, creador de Stardew Valley, anunció oficialmente la Stardew Valley Cup, es decir, este juego ya podría ser considerado como un eSport.

La Stardew Valley Cup enfrentará a cuatro equipos los unos contra los otros: Sandy’s Candies, Pierree’s Cherries, Pam’s Yams, y Krobus’s Crocuses. Estos cuatro equipos competirán entre ellos el 4 de septiembre, cuando deberán completar una amplia gama de tareas para conseguir puntos y la posibilidad de llevarse hasta $40 mil dólares.

In collaboration with @UnsurpassableZ, I’m pleased to announce the 1st official Stardew Valley Cup! It’s a competition of skill, knowledge, and teamwork, with a prize pool of over $40k. See some of Stardew’s most dedicated players in their element! Main event is Sept. 4th 9am PST pic.twitter.com/qtDW5e5LvD

— ConcernedApe (@ConcernedApe) August 21, 2021