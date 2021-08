Adicionalmente, un colectivo de trabajadores organizados de Apple señala que también existen “patrones persistentes de racismo, sexismo, inequidad, discriminación, intimidación, represión, coerción, abuso, castigo injusto y privilegio incontrolado.” Ante esto, el perfil de Twitter conocido como @AppleLaborers pide que todos aquellos empleados de la compañía, así como terceros, se pongan en contacto con ellos para hablar sobre sus historias de los temas previamente mencionados.

Apple workers are coming together to talk openly about issues we want addressed in our workplace.

Discrimination, harassment, and retaliation happen at #AppleToo.

If you work or worked for Apple, or a third party, connect with us at https://t.co/sQMQ22Thvf.

— Apple Workers #AppleToo (@AppleLaborers) August 23, 2021