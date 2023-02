Nuevo vistazo a la temporada 3 de The Mandalorian

Los fanáticos de Star Wars están gozando de una buena racha de contenido interesante para este año, dado que dentro de este 2023 llega el próximo videojuego de corte AAA y también la tercera temporada de The Mandalorian. Esto ha hecho que en estos meses se lance mucha publicidad en torno a los próximos capítulos que se avecinan.

La revista conocida como Empire tiene como portada a los protagonistas de la serie, se trata de Pedro Pascal y Katee Sackhoff, quienes aparentemente tendrán más interacción debido a que los Mandalorianos asumirán un papel más relevante. A eso se suma una pista interesante, misma que nos indica el regreso de cierto personaje popular de la franquicia.

The Mandalorians take over the exclusive subscriber cover of @EmpireMagazine.The new season of #TheMandalorian starts streaming March 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/JBxRZNDvAv

— Star Wars | #TheBadBatch now streaming on Disney+ (@starwars) February 10, 2023