Pese a que hace un par de días tuvimos un nuevo vistazo a la película de Super Mario Bros., McDonald’s ha decidido compartir un nuevo vistazo a esta esperada cinta. Aquí podemos ver al protagonista en una nueva secuencia de entrenamiento, así como la aparición de un enemigo clásico.

Recientemente, McDonald’s de Portugal compartió un nuevo vistazo a la Cajita Feliz de la película de Super Mario Bros., en donde Piranha Plant, uno de los enemigos clásicos en los juegos, aparece tratando de comerse a Mario mientras entrena.

The #HappyMeal commercial for #TheSuperMarioBrosMovie is finally here!!!!!

