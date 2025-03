Durante el fin de semana, Aniplex llevó a cabo un evento especial enfocado a Demon Slayer. Además de conocer la fecha de lanzamiento del nuevo juego de la serie, también tuvimos un nuevo vistazo a la película de Infinity Castle, así como a su póster, los cuales confirman la fecha de estreno de esta esperada primera parte de la trilogía.

Aunque el avance no nos muestra un momento específico que Ufotable adaptará en esta cinta, sí recapitula los eventos más importantes del anime hasta este momento, preparando a los usuarios para la conclusión que muchos han esperado. Junto a esto, se ha confirmado que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a las salas de cine en Japón el 18 de julio de 2025. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que el resto del mundo podrá disfrutar de esta producción.

Por su parte, el póster nos muestra a Tanjiro y el resto de los personajes que caracterizan este extenso arco final, entre ellos las lunas superiores y los pilares.

Official poster for ‘DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE’ pic.twitter.com/3HTt4Bewr3

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 1, 2025