El nuevo Call of Duty llegaría a PS4 y Xbox One

En el 2025, el PlayStation 5 y Xbox Series X|S cumplirán cinco años en el mercado. Sin embargo, la generación pasada sigue en la mente de algunos desarrolladores, quienes simplemente no pueden dejar de lanzar sus juegos en el PS4 y Xbox One. Uno de los casos más sonados es el de Activision, el cual llevaría el siguiente juego de Call of Duty a la previa generación de Sony y Microsoft.

CharlieIntel, insider enfocado en el contenido de Call of Duty, ha señalado que Activision actualmente está considerando lanzar el siguiente juego de la serie de disparos en primera persona al PlayStation 4 y Xbox One, esto con el objetivo de atraer a la mayor cantidad de jugadores posibles. De igual forma, se menciona que esta decisión también sería la razón por la cual no puede haber dos mapas en Warzone.

En el caso de Sony, la compañía reveló que en el 2024 se registraron más de 49 millones de usuarios activos de PlayStation 4, por lo que no debería ser una gran sorpresa escuchar que Activision está haciendo todo lo posible para atraer la atención de la mayor cantidad de jugadores posibles.

Claro, por el momento no hay información oficial por parte de Activision. Sin embargo, considerando que las últimas entregas de Call of Duty también han llegado al PlayStation 4 y Xbox One, es muy probable que esto suceda una vez más este año. En temas relacionados, Activision usa la inteligencia artificial en Call of Duty. De igual forma, esto es lo que cuesta desbloquear el contenido de TMNT en Warzone.

Nota del Autor:

Llegaremos al final de esta generación, y el PlayStation 4 y Xbox One seguirá recibiendo nuevos juegos por parte de Bandai Namco, SEGA, Activision y muchos estudios más, lo cual hace que el salto no sea tan fuerte para algunas personas. Solo nos queda esperar si lo mismo sucederá con la siguiente generación.

Vía: VGC