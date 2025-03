Rockstar adquiere a Video Games Deluxe

Rockstar sigue trabajando arduamente en Grand Theft Auto VI, pero eso no significa que el estudio no tenga el tiempo necesario para enfocarse en otras cosas, como es la adquisición de un nuevo estudio. Así es, se ha confirmado que el equipo que recientemente les ayudó con Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ha pasado a sus manos.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Video Games Deluxe, estudio de Sídney, Australia, ha pasado a ser parte de la familia de Rockstar, y ahora será conocido como Rockstar Australia. Lamentablemente, por el momento se desconoce de cuánto fue esta transacción. Esto fue lo que comentó Jennifer Kolbe, directora de publicaciones de Rockstar Games, al respecto:

“Después de trabajar juntos en estrecha colaboración durante muchos años, estamos emocionados de que Video Games Deluxe se una al equipo como Rockstar Australia”.

Por su parte, Brendan McNamara, fundador de Video Games Deluxe, agregó:

“Ha sido un honor trabajar en estrecha colaboración con Rockstar Games durante la última década. Estamos encantados de formar parte de Rockstar Games y de continuar con nuestros esfuerzos para crear los mejores juegos posibles”.

Video Games Deluxe y Rockstar previamente trabajaron juntos en el relanzamiento de L.A. Noire de 2017, L.A. Noire: The VR Case Files y Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Si bien por el momento en qué proyecto trabajará este equipo, considerandos sus previos proyectos, podrían encargarse de otrora remasterización o relanzamiento. En temas relacionados, Rockstar rompe el silencio en GTA VI. De igual forma, ex-desarrollador del estudio tiene malas noticias sobre GTA VI.

Nota del Autor:

Tener un nuevo estudio usualmente es positivo, puesto que permite que alguna compañía sea capaz de enfocarse en más proyectos y todo sin dejar de lado la calidad a la que nos tienen acostumbrados. Solo nos queda esperar para ver si una colección de clásicos o un nuevo relanzamiento está en camino.

Vía: Business Wire