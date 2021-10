¡Nuevo tráiler de temporada 2 de The Witcher!

Este nuevo vistazo a The Witcher presenta nuevos personajes y monstruos, alternando las historias de Geralt, Ciri y Yennefer, aunque aparentemente no serán los únicos personajes familiares, ya que presentan caras nuevas que podrían significar nuevos arcos narrativos para esta segunda temporada.

Una de las cosas que saltan a la vista es la vestimenta de Ciri que podría significar que en los nuevos episodios comience su entrenamiento con Geralt en Kaer Morhen. Aunque, por su puesto, no podría ser una tarea fácil, ya que al parecer serán asediados por nuevas criaturas de las que destaca un vampiro gigante, que bien podría ser un Fleder. Mientras que casi al final del video aparece un monstruo de madera que puede tratarse de un Treant.

Algo es seguro, no podemos esperar para ver a Geralt en acción. Mientras, disfruta del nuevo avance:

Are you ready for this? The Witcher Season 2 premieres December 17 on Netflix. pic.twitter.com/4fSCkQCY2C

— Netflix EEK-ed 🎃 (@NetflixGeeked) October 29, 2021