La segunda temporada de The Witcher estará llegando a Netflix en diciembre de este año, sin embargo, recordemos que sus productores ya autorizaron una tercera parte. Evidentemente, todavía es muy temprano para hablar sobre ella, pero al menos ya sabemos cuándo arrancarán sus filmaciones.

De acuerdo con el sitio Redanian Intelligence, encargado de compartir todo tipo de noticias relacionadas con esta franquicia, la tercera temporada de The Witcher se estará filmando durante el primer trimestre de 2022 en los Longcross Studios, ubicados en el Reino Unido.

Vale la pena destacar que la serie está adaptando los acontecimientos de los libros, no de los videojuegos, así que no esperes que la historia siga los mismos rumbos que las aventuras digitales de Geralt of Rivia.

Mientras tanto, la segunda temporada de The Witcher llegará a Netflix el 17 de diciembre de este año.

Nota del editor: La primera temporada de The Witcher recibió varias críticas mixtas debido a su inusual formato. Recordemos que la serie brincaba entre diferentes épocas sin previo aviso, algo que ocasionó mucha confusión entre los espectadores. Por suerte, la segunda temporada ya no hará eso.

Via: Redanian Intelligence