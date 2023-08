Nuevo modelo de Switch Oled saldría a la venta

En este último par de años Nintendo Switch en su modelo Oled ha lanzado un par de ediciones especiales que van desde skins de Splatoon 3 y más reciente con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y si bien se pensaba que después de este último ya no habría nada más, parece ser que hay planes para que los coleccionistas gasten una vez más.

Según lo mencionado por insiders de la saga, este modelo llevará el nombre de Nintendo Switch – OLED Model – Mario Red Edition. Y en su descripción se dice que será una consola de color rojo, dock rojo y los joy-con del mismo color. Y aunque en su momento se lanzó algo parecido por el aniversario de Mario, ahora se está pasando a una pantalla de material oled.

Esto claramente hace alusión al lanzamiento de Super Mario Bros, Wonder, juego que no podría pasar desapercibido para tener su propia consola edición especial. Y por lo que se menciona también, sería lanzada un par de semanas antes del lanzamiento del juego, algo que Nintendo suele hacer con este tipo de ventas.

Ya veremos si todo esto es real en el próximo directo enfocado al título en cuestión, mismo que se va celebrar el próximo jueves. Recuerda que Super Mario Bros. Wonder se lanza el 20 de octubre exclusivamente en Switch.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Es evidente que Nintendo quiere explorar el modelo oled una última vez, y si bien la gente no va a comprarlo en masa, los coleccionistas que tienen todos los switch van a caer como moscas.