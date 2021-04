Nuevo mod de The Legend of Zelda convierte a Wind Waker en Ocarina of Time

Si te gusta The Legend of Zelda: The Wind Waker y el clásico de Nintendo 64, Ocarina of Time, entonces tienes que echarle un vistazo a este nuevo mod. BigSharkZ, reconocido modder de Zelda, es el responsable de su creación, que combina los mundos de estos dos títulos con resultados dignos de reconocer.

Originalmente, todo esto empezó como parte de una broma por el Afril Fool’s Day, aunque el plan cambió y ahora está buscando lanzar este mod de forma oficial. BigSharkZ compartió lo siguiente:

“Aunque no se trata de un nuevo juego, todo lo que viste aquí algún día será lanzado como un mod oficial. Este video fue creado en dos semanas, con pocas horas de sueño, y para demostrar lo que se puede hacer moddeando Wind Waker. Sin embargo, por favor entiendan que se requiere de una enorme cantidad de trabajo para una sola persona y mi tiempo libre suele estar muy limitado, así que tomará su tiempo lanzarlo, especialmente cuando tengo otros proyectos adicionales.”

Via: Nintendo Wire