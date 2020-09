¡Nuevo gameplay de Hyrule Warriors: Age of Calamity!

Lo prometido es deuda, y tal y como se nos había anunciado anteriormente, Nintendo ha revelado un nuevo video de Hyrule Warriors: Age of Calamity. En lugar de centrarse en Link y Zelda, este gameplay nos muestra a los Cuatro Campeones en acción y aquí lo puedes ver por ti mismo.

Age of Calamity se situará 100 años antes de los acontecimientos de Breath of the Wild y nos contará la historia de cómo fue que Calamity Ganon terminó con Hyrule. Se ha confirmado que, además de Link y Zelda, los Cuatro Campeones serán personajes jugables, tal y como pudiste ver en el tráiler.

Hyrule Warriors: Age of Calamity estará disponible el próximo 20 de noviembre para Nintendo Switch.

Fuente: Nintendo