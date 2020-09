Amazon advierte ante posibles retrasos en las entregas del Xbox Series X

Similar a lo que podría pasar con el PlayStation 5, Amazon ha enviado un correo electrónico a quienes preordenaron el Xbox Series X a través de la plataforma, advirtiéndolos sobre un posible retraso durante la entrega. Igual que con la consola de Sony, esto se debe a la alta demanda por el producto y la poca cantidad de stock disponible.

Una de las primeras personas en reportar esta advertencia fue Geoff Keighley, quien por medio de Twitter publicó lo siguiente:

Hmmmm…where have I seen this email before @amazon? pic.twitter.com/ssQ8bWovt8

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 26, 2020