El Xbox Series X y Series S ya se agotaron en gran parte de Estados Unidos

El día de ayer empezaron oficialmente las preventas para el Xbox Series X y Series S, y tal y como era de esperarse, ambas consolas volaron en cuestión de minutos. Por diferencias de horario las preventas estuvieron disponibles primero en Europa, donde no pasó ni una hora cuando las distribuidoras más grandes de España y Reino Unido reportaron que ya no había stock de ninguna de estas dos consolas. Ahora, parece que lo mismo está sucediendo en Estados Unidos.

Los sitios web de tiendas como GameStop, Best Buy y Target incluso colapsaron tan pronto como abrieran las preventas, lo que provocó el enojo en cientos de miles de posibles compradores. Una vez que todo había regresado a la normalidad, resultó ser que ya no había consolas Xbox Series X ni Series S, así que ya te imaginarás cómo se sintieron los clientes.

Ante esto, Xbox ha prometido que habrá más consolas durante el día de lanzamiento con el siguiente mensaje:

Si no pudiste asegurar una preventa asegúrate de registrarte con los distribuidores para recibir actualizaciones, y anticipa que haya más consolas disponibles el 10 de noviembre.”

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren’t successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020