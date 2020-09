Baldur’s Gate 3 se retrasa nuevamente, pero no por mucho

Estamos entrando a un periodo fuerte de lanzamientos, sin importar en qué plataforma juegues. Con las nuevas consolas y juegos en el horizonte es fácil que algunos otros títulos de menor perfil puedan llegar a perderse, pero los jugadores de PC ya le pusieron el ojo a Baldur’s Gate 3, que lamentablemente se ha retrasado nuevamente, aunque en esta ocasión la espera no será tan larga.

Vía Twitter, sus desarrolladores fueron los responsables de compartir esta información e incluso lo hicieron con una pizca de humor, cambiando el nombre de la cuenta a Baldur’s Late:

We have bad news, and good news. But first, the bad news! We’re delaying to October 6, by a week. We’ll be back later today with the romance & companionship update to pick you all up again. pic.twitter.com/j2NOEk4jAi

— Baldur’s Late (@larianstudios) September 23, 2020