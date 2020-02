Nuevo gameplay de Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated tal vez no sea uno de los juegos más anticipados del año, pero esto no significa que vaya a ser una mala experiencia. El más reciente gameplay de este título nos deja ver sus increíbles gráficas, así como unas mecánicas de juego bastante sólidas, pero en caso de que no me creas, aquí lo puedes ver por ti mismo.

Aunque como tal, todavía no se ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial para este título, Nintendo pudo haber accidentalmente filtrado cuándo llegará este título finalmente a nuestras manos. Y para los fans más dedicados, también habrá unas sensacionales ediciones de colección, aunque te lo advierto, será un golpe duro para tu cartera.

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom se estrenó originalmente en 2003 para el GameCube, PlayStation 2, Xbox, PC e incluso el Game Boy Advance. En su momento, éste era un juego de plataformas bastante sólido que te permitía explorar prácticamente cada área de Fondo de Bikini, con Bob Esponja, Patricio o Arenita como personajes jugables. Con el tiempo, el juego evolucionó en lo que muchos consideran un “clásico”, y THQ Nordic parece haberse dado cuenta pues así de la nada anunciaron este remake.

Fuente: GameXPlain