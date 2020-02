Juega The Division 2 gratis este fin de semana

La primera expansión masiva para The Division 2, Warlords of New York, debutará el próximo 3 de marzo, pero antes de regresar a Manhattan para derrotar al agente Aaron Keener, tendrás oportunidad de probar este loot shooter de manera gratuita durante este finde semana. Si no estás dispuesto a gastar $3 dólares en The Division 2, entonces esta prueba te ayudará a tomar una decisión.

A partir del día de hoy, hasta el 2 de marzo, los jugadores de Xbox, PS4 y PC podrán gozar de todo el contenido que ofrece The Division 2 sin pagar un solo centavo. Todo tu avance será transferido al juego completo, si es que decides comprarlo. En el caso de PlayStation y Xbox, no es necesario contar con una suscripción activa de PS Plus o Gold para jugar, pero sí lo será en el juego completo.

Después de que termine el fin de semana gratuito, Warlords of New York será lanzado un día después, el 3 de marzo. Esta expansión te enviará de regreso a Nueva York para capturar a un ex-agente de The Division conocido como Aaron Keener, para así concluir un arco narrativo que comenzó en el primer juego. Si eres jugador nuevo también podrás disfrutar de esta nueva expansión, pues el juego te ofrece un aumento instantáneo hasta nivel 30.

Fuente: Ubisoft