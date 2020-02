The Division 2 puede ser adquirido por $3 dólares en PlayStation Store

The Division 2 está a punto de volverse mucho más grande en las próximas semanas con el lanzamiento de su más grande expansión, Warlords of New York, pero ahora puedes adquirir el juego base por lo mismo que pagarías por una comida. El looter shooter de Ubisoft está siendo vendido por tan solo $2.99 dólares en la PlayStation Store hasta el 3 de marzo.

Adicionalmente, puedes adquirir todo el DLC del juego sin costo alguno. Los tres episodios que han llegado a The Division 2 desde marzo 2019 han sido lanzados de manera gratuita para todos los jugadores, lo que significa que puedes ponerte al corriente con todos los demás usuarios sin tener que gastar ningún centavo adicional.

The Division 2 debutó el año pasado y si quieres conocer la calificación que le dimos aquí en Atomix, entonces asegúrate de visitar nuestra reseña escrita.

Fuente: PSN Store