Se filtra la siguiente gran expansión de The Division 2

Otro día, otra filtración. Antes de que Ubisoft tuviera oportunidad de revelar lo que sigue para The Division 2, este contenido ya ha sido filtrado y ya sabemos todo lo que nos espera con la expansión Warlords of New York, la cual podría debutar en menos de un mes.

Esta expansión nos llevará de regreso a Nueva York, la ubicación del juego original, con una historia totalmente nueva y un sistema de progresión mejorado que incrementa el límite de nivel hasta 40. Habrá más equipo, armas y armaduras exóticas, además de un endgame mucho más extenso que parece involucrar hasta tres meses de temporadas. Por medio de una breve descripción, ya tenemos una idea de lo que podemos esperar de Warlords of New York por el apartado de la historia:

“Nueva York está bajo amenaza. Aaron Keener, un ex-agente de The Division que ha desertado, se ha apoderado de Manhattan, apoyado por cuatro devotos y altamente capacitados tenientes. Entrenados por The Division pero siendo infieles a sus ideales, ahora ellos son la autoridad más grande en la ciudad y la fuerza más formidable a la que los Agentes se han enfrentado.”

Anteriormente se había filtrado que este DLC debutaría este mismo mes, pero el nuevo rumor asegura que llegará el 03 de marzo para PS4, Xbox One y PC. ¿Aún sigues jugando The Division 2? Háznoslo saber en los comentarios.

