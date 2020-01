La fecha de lanzamiento de Battle for Bikini Bottom pudo ser filtrado por Nintendo

Hace un par de días Nintendo reveló una pequeña infografía con algunos de los lanzamiento que tienen para 2020. Unos cuantos sólo están anunciados para este año y no tienen una fecha concreta. Otros, como SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated sí cuenta con una, de acuerdo con su información. Sin embargo, aunque Nintendo ya ofreció un día en especifico, THQ Nordic aún espera por la confirmación de la caracola mágica.

De acuerdo con Nintendo, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated llegará a Nintendo Switch, y supuestamente a las demás plataformas, el 22 de mayo de 2020. Esta fecha es bastante importante para Bob Esponja, ya que ese mismo día se estrenará la siguiente aventura de la esponja amarilla en los cines, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.

Como ya les mencionamos, THQ Nordic no ha confirmado, o desmentido, si el 22 de mayo veremos SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated en Switch, PS4, Xbox One y PC. Por su parte, el estudio respondió a esta supuesta filtración con una explicación que no responde nuestras dudas.

An official Nintendo post lists SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated for release on May 22 https://t.co/5aWvjuiPRD

THQ Nordic will not confirm the date's accuracy, however. When we asked if it was accurate, a representative told us the following: pic.twitter.com/WvRvp9cVZC

— Gematsu (@gematsucom) January 23, 2020