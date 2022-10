Nuevo arte de Dragon Ball imagina a Gokú como personaje de Pixar

Algo que los fanáticos de Dragon Ball han deseado tener, es una nueva adaptación de las aventuras de sus personajes pero con una estética diferente para salirse de la parte convencional. Y ahora, un seguidor de la franquicia nos demuestra que hay potencial para una animación al estilo de compañías como Pixar que tanto han mejorado con el tiempo.

El usuario en cuestión lleva el nombre de 3D Van Rose, y compartió una imagen en donde se ve al saiyajin con su aspecto de niño, mismo personaje que le dio origen a todo lo que conocemos de dicho universo. Y a los usuarios les ha convencido tanto la idea, que lo compartieron por todo internet, con un mensaje que se hizo pasar por algo oficial.

Little piece of Dragon Ball fanart I've been working onhttps://t.co/Vc155dK6tj pic.twitter.com/0NvMXapxi8

— Van Rose (@vaanrose) September 27, 2022