Nuevo adelanto de Cyberpunk 2077 nos recuerda que falta un mes para su lanzamiento

Pareciera que apenas fue hace unos cuantos años desde que CD Projekt RED anunció Cyberpunk 2077 al mundo, pero la realidad es que ya han pasado cerca de siete años. Muchos creíamos que este juego no vería la luz hasta, posiblemente, 2022, pero ahora estamos a tan solo un mes para su lanzamiento y sus desarrolladores nos lo recuerdan con un nuevo tráiler protagonizado por Keanu Reeves.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 compartió el siguiente adelanto y acá lo puedes ver tú mismo:

#Cyberpunk2077 is exactly 1 month away! 🔥 pic.twitter.com/ziBpRpNnTq

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 19, 2020