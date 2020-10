Personajes de Saw y otras series de terror llegan a Warzone en su especial de Halloween

Tal y como se nos venía adelantando, el evento de Halloween para Call of Duty: Warzone ha sido oficialmente revelado y llevará como nombre The Haunting of Verdansk. Esta actualización finalmente añadirá los zombies al battle royale, junto con nuevas skins, armas y más. Acá el tráiler de revelación.

Además de los zombies, habrá skins de La Masacre de Texas y Jigsaw, ambas incluirán armas especiales que solo estarán disponibles en la tienda por tiempo limitado. Adicionalmente, todo el mapa de Warzone será rediseñado para un tono más aterrador.

En cuanto a los zombies, se detalla que funcionarán de manera similar a los de Black Ops, es decir, estarán distribuidos por todo el mapa y el jugador tendrá la opción de acabar con ellos. Conforme pase el tiempo, éstos irán aumentando en cantidad hasta que el jugador logre escapar del mapa.

El evento empezará a partir del día de mañana.

Fuente: Call of Duty