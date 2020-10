Filtración de Nintendo apunta a la existencia del rumoreado Pokémon Z

A lo largo del año hemos visto varios descubrimientos de la historia de Nintendo gracias al infame Gigaleak. Ahora, recientemente se compartieron un par de archivos de Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon, los cuales hacen referencia a dos títulos que, supuestamente, iban a llevarse a cabo en la región de Kalos, es decir, en la sexta generación.

Como sabrán, a Pokémon X and Y fueron los únicos títulos que nos dejaron explorar la región de Kalos, y muchos fans de la serie creían que una versión Z nos dejaría conocer un poco más de este lugar y resolver algunas de las dudas relacionadas con Zygarde, algo que eventualmente los últimos juegos en el 3DS se encargaron de hacer. Por otro lado, la filtración parece apuntar al lanzamiento de dos versiones diferentes, como lo que sucedió con la sétima generación.

Por el momento se desconoce por qué estos planes nunca llegaron a concretarse. De igual forma, es muy poco probable que Game Freak decida regresar a la región de Kalos en un futuro, con el lanzamiento de The Crown Tundra, el segundo DLC de Pokémon Sword and Shield, la compañía está enfocado en el futuro de la serie y no tanto en lo que pudo haber sido su pasado.

En temas relacionados, recientemente festejamos el 20 aniversario del lanzamiento de Pokémon Gold and Silver en América. De igual forma, un paquete con Pokémon Sword and Shield y sus DLC estará a la venta en noviembre.

Vía: Nintendo Everything