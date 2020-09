Un paquete de Pokémon Sword and Shield y sus DLC llegará en noviembre

Aunque en su momento se mencionó que no había planes para lanzar una edición completa de Pokémon Sword and Shield, el día de hoy se ha revelado este sí será el caso. Durante la presentación del DLC de este juego, Tsunekazu Ishihara, CEO de The Pokémon Company, anunció un paquete especial el cual incluye el juego base y sus dos expansiones.

Pokémon Sword and Shield + Pokémon Expansion Pass estará disponible el próximo 6 de noviembre y, como su nombre lo indica, además de la aventura principal, podrás disfrutar de The Isle of Armor y The Crown Tundra en un solo cartucho. Por el momento se desconoce el precio de este paquete.

Sin duda alguna, esta es una gran oferta para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de visitar la región de Galar. En temas relacionados, puedes disfrutar de un nuevo tráiler y descubrir la fecha de lanzamiento de The Crown Tundra aquí.

Vía: Pokémon