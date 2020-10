Hoy celebramos el 20 aniversario del lanzamiento de Pokémon Gold and Silver en América

Hoy es un día muy especial, ya que exactamente hace 20 años llegó Pokémon Gold and Silver a América en Game Boy Color. Así es, aunque en Japón este juego ya estaba disponible desde noviembre de 1999, no fue sino hasta el 15 de octubre de 2000 que los entrenadores de occidente pudieron embarcarse en una aventura a través de la región de Johto.

Twenty years ago today, North American Trainers entered the Johto region for the very first time.

Pokémon Gold and Pokémon Silver were first released in North America on October 15, 2000!

How old were you when you first played these games, Trainers? pic.twitter.com/ny6tuTLHRY

— Ghost-type Pokémon (@Pokemon) October 15, 2020