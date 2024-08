En estos momentos, una versión física de Pokémon Scarlet & Violet con el DLC ya está disponible. Sin embargo, el contenido adicional y todas las actualizaciones no estaban incluidas en el cartucho, sino que estaban limitadas a un código de descarga adicional. Afortunadamente, esto ha sido remediado.

Recientemente, se dio a conocer que la versión física de Pokémon Scarlet & Violet and The Hidden Treasure of Area Zero DLC Bundle ahora incluye todo el contenido, tanto el original como el adicional, en el cartucho del Nintendo Switch. De esta forma, todos los jugadores podrán disfrutar de todo lo que la novena generación tiene para nosotros sin la necesidad de una descarga adicional.

Sin embargo, hay un pequeño detalle. Actualmente, no hay una forma clara de saber cuál es la versión que ya incluye todo en el cartucho, y aquella que requiere de una descarga adicional sin abrir la caja del juego. Considerando que esta nueva versión apenas llegó al mercado, las probabilidades de que te encuentres con uno de los paquetes originales son muy altas. Si bien esto puede cambiar en un futuro, por el momento parece que esto es un volado.

Te recordamos que The Hidden Treasure of Area Zero DLC son dos expansiones para Pokémon Scarlet & Violet que nos dan acceso a áreas adicionales, expanden el Pokédex disponible en esta generación, y nos presenta una historia adicional con muchas sorpresas para los fans. Lamentablemente, esto también significa que ya no hay más soporte planeado para estos títulos.

La nueva versión física de Pokémon Scarlet & Violet and The Hidden Treasure of Area Zero DLC Bundle ya está disponible, así que será mejor que la encuentres antes de que suba de precio. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer día de los Pokémon World Championships 2024. De igual forma, Pokémon anuncia nueva colaboración con una aerolínea famosa.

Nota del Autor:

El problema de este tipo de colecciones, es que se vuelven muy caras y raras. Actualmente, conseguir un paquete similar con Sword and Shield y sus expansiones es algo tedioso, y espero que esto no se repita con Scarlet & Violet, por lo que lo mejor será comprar esta versión física lo antes posible.

Vía: Go Nintendo.