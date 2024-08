El próximo 8 de noviembre por fin estará disponible Slitterhead, el siguiente juego de Keiichiro Toyama, director del primer Silent Hill, Siren y Gravity Rush. De esta forma, un nuevo tráiler de este título ya está disponible, y nos da un mejor vistazo a la historia que nos espera.

En Slitterhead, tomamos el control de hyoki, una entidad que despierta en la ciudad de Kowlong sin recuerdos ni cuerpo propio. Su único objetivo es derrotar a todos los demonios que han invadido este mundo. Es así que el tráiler nos da un mejor vistazo a los personajes con los que podremos interactuar, y la extraña situación en la que nos encontramos.

Aunque tal vez el tráiler no deja claro, Slitterhead sigue siendo un juego de horror, en donde somos capaces de controlar cuerpos ajenos, lo que nos permitirá desplazarnos a toda velocidad pasando de un cuerpo a otro, combatir usando su sangre como armas y más.

Slitterhead llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 8 de noviembre de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, este es otro tráiler del juego.

Nota del Autor:

Slitterhead es un juego que me emociona bastante. Keiichiro Toyama es una leyenda de la industria, y será muy interesante ver qué novedad tiene para nosotros. Incluso si el título no logra revolucionar el género, espero que sea una aventura terrorífica que me logre entretener.

Vía: Bokeh Game Studio