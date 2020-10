Nueva página de PS Store te permite organizar mejor tus juegos de PS5 y PS4

Como parte de la reestructuración de la PlayStation Store en su versión de navegador, Sony ha lanzado una nueva página que te permitirá organizar de mejor manera tus juegos de PS5 y PS4. Conocida como Games Library, con este nuevo sitio podrás filtrar tus compras dependiendo de la plataforma, pero lamentablemente no esperes poderlo hacer con tus juegos de PS3, PS Vita y PSP.

Además de este filtro, también hay pestañas para Compras, Jugados, Descargas, PS Plus, y PS Now. Por ejemplo, esto te permitirá ordenar tus juegos según los más recientes que hayas jugado o los que hayas adquirido por servicios de suscripción. Desafortunadamente, todavía no es posible ver cuánto tiempo llevas jugado, pero esto definitivamente se siente como el primer paso en una actualización mucho más grande.

Si estás interesado en probar esta nueva página por ti mismo entonces da click en el siguiente enlace.

Fuente: PlayStation