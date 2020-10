Así luce el PRIMER juego físico de PS5 de la historia

Godfall no solo es una de las cartas más fuertes para el lanzamiento del PS5, sino que se ha convertido en el primer juego físico de PS5 que se ha fabricado, algo que Randy Pitchford, CEO de Gearbox, ha revelado el día de hoy junto a un par de imágenes del título en sus manos.

Gracias a estas fotos se reafirma que Godfall sí es un videojuego que llegará al PS5 como una exclusiva de consolas. De igual forma, las imágenes que comparte Pitchford nos dejan ver un poco más del disco, el interior de la caja y todos los folletos relacionados con el contenido adicional. Esto fue lo que comentó el CEO:

A continuación puedes ver las imágenes del juego físico:

Attention fellow game lovers, peers and enthusiasts: Behold the first Playstation 5 game! Hot off the presses, this is the first to manufacture next gen retail game in the world. Congratulations to Counterplay Games and the team here at Gearbox Publishing! pic.twitter.com/ki9YbynRIe

